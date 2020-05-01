"В копилке 15 фунтов - может, этого хватит?" Пятилетний фанат "Лидса" хочет выкупить любимого игрока

Бен Уайт - английский профессиональный футболист, выступающий в качестве центрального защитника клуба "Лидс Юнайтед".

В Чемпионшипе он не пропустил ни минуты за 37 матчей и оформил два ассиста, а в Кубке вполне неплохо отыграл против лондонского "Арсенала" (0:1 на "Эмирейтс"). По информации Sky Sports от начала января, за Уайтом уже следят "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", а цена на защитника по версии transfermarkt стартует с пяти миллионов фунтов.

Но на Бена появился еще один, не менее важный покупатель.

Дело в том, что перспективный защитник находится в "Лидсе" на правах аренды, а его конечный владелец - "Брайтон" из АПЛ. Фанат из Лидса Дэниел Аутон написал письмо боссам это клуба.

"Дорогой Пол, мне пять лет и я болею за "Лидс". Пишу это письмо, чтобы рассказать о вашем игроке, который играет за нас в аренде. Это мой любимый футболист, его зовут Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы выкупить его в конце сезона? Я посчитал все свои пенни в копилке: здесь есть 15,07 фунта, если это поможет".

Пол Барбер, председатель совдира "Брайтона", ответил оперативно:

"Дорогой Дэниел, спасибо за твое письмо. Здорово, что ты предлагаешь все свои деньги, чтобы помочь своему любимому "Лидсу". Ты явно круто разбираешься в перспективных игроках - может, в будущем станешь хорошим скаутом!

Мы уделили твоему предложению серьезное внимание, но наш тренер и технический директор считают Бена очень важным футболистом - боюсь, мы не сможем продать Бена в "Лидс".

Но еще раз спасибо за письмо. Желаем тебе, твоей семье и всему "Лидсу" всего наилучшего. Надеемся, скоро мы сможем снова играть и смотреть футбол. А пока верим, что ты и твоя семья в безопасности и чувствуете себя хорошо".

💙 Thanks to young @LUFC fan Daniel who recently wrote to us regarding @ben6white. 👏



We've replied accordingly 👇#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/lFpxMQWo1w — Brighton & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) April 18, 2020

Письмо пятилетнего фаната заметили не только в "Брайтоне", но и в "Лидсе". Итальянский бизнесмен Андреа Радриццани, владеющий клубом из Лидса, уже написал в Twitter, что дополнит предложение Дэниела в 15 фунтов и вернется к боссам "Брайтона" для дальнейших переговоров.