Больше всего новых случаев заражения Covid-19 - в Риге и Валмиере

Еще по одному новому случаю заражения зарегистрированы в Лимбажском и Сигулдском краях.

Всего Covid-19 констатирован уже в 69 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19, один человек умер. Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 50-55 лет и заразился от члена семьи.

Тесты на Covid-19 за сутки сдали 3234 человека. В целом в Латвии проведено 61 120 тестов, Covid-19 подтвержден у 870 человек. 348 человек выздоровели, умерли - 16.