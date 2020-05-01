"Походы в гости - лотерея". Где и от кого жители Латвии чаще всего заражаются Covid-19

На длинных выходных важно продолжать социальное дистанцирование. В таком случае можно будет говорить об ослаблении ограничений, введенных в Латвии в связи с распространением Covid-19.

"То, что мы видим при проведении эпидемиологических расследований - Covid-19, как правило, друг другу "передают" близкие, друзья и коллеги", - рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков

"Мы до конца не понимаем, что часто являемся угрозой друг для друга.

Заражения в результате контактов с посторонними людьми на самом деле встречаются намного реже. Обычно человек заражается в своем ближайшем окружении", - указал Перевощиков.

Эпидемиолог подчеркнул, что походы в гости - то самое место, где сейчас можно "получить" или "передать" вирус. "В таких ситуациях мы обычно не соблюдаем дистанцию в два метра, допуская, что наши собеседники не являются инфицированным. Просто потому, что они не выглядят заболевшими, и потому, что мы их хорошо знаем. Но у инфицированного человека не всегда есть симптомы. Тяжело заболевают и попадают в больницу обычно те, у кого более слабый организм", - добавил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний.

"В принципе, можно сказать, что походы в гости во время, когда вирус продолжает свое распространение, это лотерея, в которой мы, сами того не желая, являемся угрозой для своих близких", - заключил Перевощиков.