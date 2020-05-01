В этом сезоне - 23 случая смерти пациентов с гриппом

В амбулаторные учреждения с острыми инфекциями дыхательных путей обращались в среднем 303,4 жителей на 100 000 человек по сравнению с 368 неделей ранее.

SPKC отмечает, что в целом заболеваемость в этом сезоне была ниже, чем в предыдущие годы. Чаще всего острыми респираторными инфекциями болеют дети в возрасте до 14 лет.

Заболеваемость пневмонией составила 17 случаев на 100 000 населения по сравнению с 9,5 случая неделей ранее.

В практиках семейных врачей случаев гриппа не зарегистрировано, но в Резекне госпитализированы два человека с пневмонией, вызванной гриппом.

Эпидемия гриппа в Латвии продолжалась с 11 декабря по 19 марта. В этом сезоне зарегистрировано 23 случая смерти пациентов с гриппом.