Пожар у Чернобыльской АЭС не могут потушить уже месяц

Украинские спасатели уже месяц пытаются потушить пожар неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции. В пятницу, 1 мая, с огнем боролись 200 пожарных, сообщает DPA.
Судя по данным со спутников, площадь возгорания составляет 11 500 гектаров. Эксперты опасаются, что огонь может обнажить сохранившийся в почве радиоактивный пепел.
"Уровень радиации в Киеве, регионе и зоне отчуждения в рамках естественной нормы", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала крупнейшей аварией в сфере гражданской атомной энергетики. Во время аварии погибли 30 человек. Сколько скончались после - сотни или тысячи, точных данных нет.
В радиусе 30 километров были эвакуированы 350 тысяч жителей. Эти места стали зоной отчуждения - жить там запрещено.
Галерея: пожар на Чернобыльской АЭС
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