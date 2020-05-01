Пожар у Чернобыльской АЭС не могут потушить уже месяц

Судя по данным со спутников, площадь возгорания составляет 11 500 гектаров. Эксперты опасаются, что огонь может обнажить сохранившийся в почве радиоактивный пепел.

"Уровень радиации в Киеве, регионе и зоне отчуждения в рамках естественной нормы", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала крупнейшей аварией в сфере гражданской атомной энергетики. Во время аварии погибли 30 человек. Сколько скончались после - сотни или тысячи, точных данных нет.

В радиусе 30 километров были эвакуированы 350 тысяч жителей. Эти места стали зоной отчуждения - жить там запрещено.

Галерея: пожар на Чернобыльской АЭС