Пт, 1.05.2020
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Эстония: автомобиль Lamborghini врезался в столб

Вот такая авария произошла в ночь на 1 мая

ФОТО: Sotsiaalmeedia

Ночью 1 мая в эстонской деревне Сальмисту Lamborghini Huracan врезался в столб, пишет Rus.Postimees. Стартовая цена такой машины - от 220 841 евро.

"Владелец в спортивках был с какой-то девушкой, в руках были бокалы с шампанским", - так ДТП описал очевидец. 

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заявил, что о ДТП сообщили в 1:40 в пятницу, 1 мая. 

"Полиция получила сообщение, что в деревне Сальмисту в Куусалу легковой автомобиль Lamborghini выехал с дороги и врезался в столб. Никто в ДТП не пострадал, случаем далее займется страховая фирма", - сказал пресс-секретарь.

Презентация нового Lamborghini Huracan Performante в 2017 году.

ФОТО: AP/Scanpix

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