Эстония: автомобиль Lamborghini врезался в столб

"Владелец в спортивках был с какой-то девушкой, в руках были бокалы с шампанским", - так ДТП описал очевидец.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заявил, что о ДТП сообщили в 1:40 в пятницу, 1 мая.

"Полиция получила сообщение, что в деревне Сальмисту в Куусалу легковой автомобиль Lamborghini выехал с дороги и врезался в столб. Никто в ДТП не пострадал, случаем далее займется страховая фирма", - сказал пресс-секретарь.