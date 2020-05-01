Минздрав России сообщил о смерти детей от Covid-19

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило, что на данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 детей. По данным мониторинга Минздрава РФ, число заболевших коронавирусом детей увеличивается, но сколько их конкретно - не уточняют.

"Также хотелось бы напомнить, что заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов", - сказали в Минздраве.

На 1 мая в России коронавирус выявили у 114431 человека, выздоровели 13220 человек, умерли 1169 человек.