В Апском крае - пожар повышенной опасности. Загорелся лесной покров

Вызов на пожар повышенной опасности был получен в 5.42. На место прибыли также сотрудники Государственной службы леса.

В целом за прошедшие сутки в пожарах погибли три человека, а в водоемах были найдены тела трех утопленников, сообщила Витола.

В 8:03 в Баускском крае был получен вызов на тушение горящего автомобиля, который врезался в дерево. В машине был обнаружен погибший человек.

В ночь на субботу, 2 мая, пожар произошел также в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Риге. Площадь горения составила 20 квадратных метров. На лестничной площадке образовалось сильное задымление.

Пожарные эвакуировали из дома 15 жильцов, двое из которых пострадали и были переданы медикам. В горевшей квартире был найден один погибший.

В Марупском крае ночью загорелся двухэтажный дом, площадь горения составила 450 квадратных метров. В доме также был обнаружен один погибший.

Также за прошедшие сутки в водоемах Плявиньского, Яунелгавского и Лимбажского краев были найдены тела трех утопленников.

За прошедшие сутки VUGD получила 96 вызовов, 69 из которых были вызовами на тушение пожаров. В 25 случаях горела прошлогодняя трава, в девяти - лес. Кроме того, работники VUGD провели 17 работ по спасению.