Видео ⟩ Рейд полиции в Болдерае и Иманте: как жители (не)соблюдают меры безопасности

Стоит признать, что большинство людей предписания соблюдают, но все еще находятся те, кто при замечании о нарушении правил, отвечают, что у них не было информации о таких решениях правительства и вообще - "полицейские сами не соблюдают дистанцию".

Галерея: Рейд полиции в Болдерае и Иманте

Например, в минувшую субботу на остановке общественного транспорта на улице Силикату полиция заметила компанию - трое мужчин и мать с ребенком в коляске. Дистанция не соблюдалась. При выяснении обстоятельств было установлено, что они не представляют одно домохозяйство, поэтому им положен штраф.

Женщина с ребенком сообщила, что нигде не работает, денег нет, за квартиру - долг, живет на пособия и у нее не будет денег заплатить штраф.

"Штраф - это результат ваших действий", - ответил сотрудник полиции.

В свою очередь один из мужчин на остановке упрекнул полицейских, что они перемещаются больше, чем по двое. "Вы же не братья", - возмутился он, на что получил ответ, что полицейские при исполнении обязанностей имеют на это полное право. Подробнее смотрите в видеоматериале TVNET!

Видео: Нарушения на остановке Силикату

Еще одно нарушение было снова зафиксировано на остановке общественного транспорта, на этот раз - у Болдерайской поликлиники. Компания сидела на лавочке, не соблюдая дистанцию. На вопрос полиции нарушители снова стали делать замечание самим стражам порядка, на что получили разъяснения о правах полиции при исполнении.

Пока мужчинам оформляли протокол, на лавочку присела и женщина с ребенком. Только после замечания полиции о соблюдении дистанции два метра, она отодвинулась от других. Подробнее в видео материале TVNET!

Видео: Нарушения на остановке у Болдерайской поликлиники

Еще одно нарушение было зафиксировано в одном из дворов многоквартирных домов. На этот раз собрались три подростка, которые утверждали, что один их них "просто шел мимо". Однако такие пояснения полиция не приняла, ведь все записано на камеру. Полицейские также выслушали упреки, что им "нечего делать".

Помимо этого подростки делали замечания, почему стражи порядка не носят маски и перчатки, на что получили ответ, что эта мера не является в Латвии обязательной. Молодые люди попросили, чтобы их документы продезинфицировали. Подробнее в видео материале TVNET!

Видео: Нарушения в одном из дворов многоквартирных домов

Напомним, Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.