В России - рекордный показатель ежедневного прироста заболевших. Что происходит у соседей?

Россия

Как сообщает оперативный штаб, за сутки зафиксировано 9623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 57 человек. Это рекордный показатель ежедневного прироста заболевших.

Таким образом общее число зараженных увеличилось до 124 054 человек, погибших — до 1222.

Больше всего новых случаев заражения Covid-19 приходится на Москву (+5358 человек), Московскую область (+807) и Санкт-Петербург (+323).

Всего в столице России коронавирусом заразились 2% населения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

2 мая в Минздраве России заявили, что сейчас нет оснований считать, что в стране стабилизировалась ситуация с коронавирусом, пишет "Дождь".

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии от коронавируса скончался находившийся на лечении в Пярнуской больнице 82-летний мужчина; он стал 53-й жертвой Covid-19 в стране, добавились также пять позитивных результатов тестирования.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 74 пациентам, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 244 человек, завершены 256 случаев заболевания.

Всего в Эстонии сделаны 54 464 первичных тестов, позитивный результат дали 1699 тестов (3,1 процента).

Литва

В Литве - семь новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Всего в Литве Covid-19 констатирован у 1406 жителей.

Скончался один человек в преклонном возрасте. В целом в Литве скончались 46 человек с Covid-19, выздоровели - 632 пациента.

За сутки было сделано 5502 теста, всего же - 138 270.

Беларусь

По данным worldometers.info, в Беларуси - 911 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Всего в стране Covid-19 констатирован у 15 828 жителей.

За сутки скончались еще четверо. В целом в стране погибли 97 человек с коронавирусом.

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Как уже сообщалось, в Латвии в минувшие сутки зарегистрирован всего один новый случай Covid-19.