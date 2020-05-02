Реконструкцию в Межапарке планируется завершить на год раньше, чем планировалось

Реконструкция эстрады началась 11 марта 2016 года, когда самоуправление Риги и Латвийский национальный культурный центр подписали договор о разработке проекта с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса.

Первая очередь реконструкции эстрады, предусматривавшая строительство нового поля для зрителей, была реализована до 7 июня 2018 года, чтобы на эстраде мог состояться Праздник песни и танца.

Вторая очередь, предусматривавшая строительство новой эстрады, была разделена на два этапа. Первый этап работ предусматривает строительство самой эстрады, его за 40,123 млн евро проводит объединение LNK, RERE. В свою очередь второй этап, включающий строительство хозяйственных построек и благоустройство территории, ранее предполагалось завершить к 2023 году.

В докладе Министерства культуры, с которым оно на следующей неделе планирует ознакомить правительство, говорится, что департамент собственности Рижской думы разработал график работ второго этапа второй очереди реконструкции, который предусматривает реализацию строительного проекта в полном объеме до конца 2021 года.

График предусматривает также необходимые технологические перерывы для обеспечения своевременного и безопасного проведения XII Праздника песни и танца школьной молодежи в 2021 году. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на январь 2022 года.

В докладе министерства также указано, что на данный момент, согласно закону о госбюджете 2020 года, у Рижского самоуправления нет возможностей дальнейшего финансирования второго этапа второй очереди реконструкции эстрады, ведь Министерство финансов в госбюджете на этот год не предусмотрело займа для Рижской думы на реконструкцию эстрады в Межапарке.

Сейчас временная администрация Рижской думы активно работает над этим вопросом, осуществляя переговоры с Министерством культуры и Министерством финансов.

Для реализации работ второго этапа второй очереди реконструкции самоуправлению Риги в общей сложности понадобится заем в размере около 23 млн евро. Из этой суммы в 2020 году понадобятся восемь млн евро, в 2021 году - 14 млн евро, а в 2022 году - один млн евро, который станет платой за проведенные в конце 2021 года работы.