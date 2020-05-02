"С моей помощью родился уже целый городок": Левита рассказала о своей работе врача-гинеколога

На вопрос о том, не боится ли первая леди страны заразиться сейчас Covid-19, она ответила, что в клинике ARS введены надлежащие меры предосторожности. Левите также отметила, что к ней будут приходить "здоровые беременные, которые должны будут подписаться, что не были за границей и не контактировали с инфицированными". Поэтому она надеется на сознательность своих пациентов.

По словам первой леди, она практически всегда работала в больницах - частная практика не представлялась возможной из-за переездов с супругом.

По её мнению, работа в больнице всегда интереснее и в ней больше вызовов. Так, например, в последнее время Андра Левите была ответственным врачом родильного зала.

Там, по её словам, ты никогда не можешь быть полностью уверен, как все пройдет. Иногда приходилось принимать стремительные решения о кесарево сечении или быстро действовать при кровотечении.

На вопрос, знает ли первая леди, скольким деткам она помогла появиться на свет, она отвечает, что с её помощью уже появился целый меленький городок.

Иногда в магазине к ней подходили мамочки с колясками, мол, смотрите, доктор, какая малышка, рассказывает Андра Левите.

Левита призналась, что скептически относится к домашним родам - даже, если беременность прошла великолепно, в процессе родов могут возникнуть осложнения, и лучше всё же быть в медицинском учреждении. Возможно, в Риге ещё допустимы домашние роды - до Роддома можно добраться за минуты, но в деревне лучше так не рисковать, говорит она.

По её мнению, в гинекологии есть всё - радость рождения, печали из-за серьёзных заболеваний, и очень важно быть сопереживающим, особенно, если необходимо сообщить плохой диагноз. Такие диагнозы приходилось озвучивать и Андре.

Кстати, стать гинекологом первой леди Латвии помог случай. На последнем курсе было необходимо выбрать третью дисциплину для практики - она выбрала дерматологию, но её отправили в анестезиологию. Андра уже проходила практику по хирургии и операционный зал ей казался очень напряженным, пережить ещё четыре таких месяца она не хотела. У однокурсника же вдруг была назначена гинекология, а он вообще боялся женщин.

Они поменялись, в результате однокурсник выучился потом на анестезиолога, а Андра на гинеколога, поделилась она.

Напомним, на домашней странице медицинского центра сообщалось, что Андра Апине-Левита - сертифицированный гинеколог, специалист по родам, ультрасонографии, а также специалист в области детской и подростковой гинекологии.

Известно, что доктор консультирует пациентов на четырех языках - латышском, английском, немецком и французском.

В июле прошлого года Левите оставила должность врача в одном из медицинских учреждений Люксембурга. В общей сложности на должности врача-гинеколога Левита проработала в клиниках Германии и Люксембурга более 30 лет.