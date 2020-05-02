Жена Мамаева показала своё фото до пластической операции

По словам Мамаевой, на фото ей 17-18 лет. При этом она утверждает, что с тех пор единственное вмешательство на её лице - это нос.

"Мне не нравился только кончик носа. Я не могу сказать, что я вся переделанная! В лице, кроме носа, ничего и нет", - добавила она в комментариях.

С теми, кто в это не верит, жена футболиста даже готова поспорить на 1000 евро.

Стоит отметить, что уколы гиалурона или ботокса Алана к оперативному вмешательству не причисляет. Вот, как супруга Мамаева выглядит сейчас:

Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае 2019-го суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, а 17 сентября футболисты вышли на свободу.