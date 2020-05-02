Сб, 2.05.2020
Мы до конца не понимаем, что часто являемся угрозой друг для друга. эпидемиолог Юрий Перевощиков

Фото ⟩ Принцессе Шарлотте исполнилось пять. В свой праздник она помогла пожилым людям

ФОТО: The Duchess of Cambridge / via REUTERS

В субботу, 5 мая, свой пятый день рождения отмечает дочь герцога и герцогини Кембриджских, принцесса Шарлотта.

В честь юбилея юной наследницы пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала новые фото Шарлотты. 

Смотрите, как королевская деточка помогает родителям доставлять еду пожилым людям в графстве Норфолк.

Галерея: Принцессе Шарлотте пять 

Галерея: Принцессе Шарлотте четыре года 

Галерея: Принцессе Шарлотте годик 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ