Фото ⟩ Принцессе Шарлотте исполнилось пять. В свой праздник она помогла пожилым людям

В субботу, 5 мая, свой пятый день рождения отмечает дочь герцога и герцогини Кембриджских, принцесса Шарлотта.
В честь юбилея юной наследницы пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала новые фото Шарлотты.
Смотрите, как королевская деточка помогает родителям доставлять еду пожилым людям в графстве Норфолк.
Галерея: Принцессе Шарлотте пять
Галерея: Принцессе Шарлотте четыре года
Галерея: Принцессе Шарлотте годик
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