Сб, 2.05.2020
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Этап Кубка мира по пляжному волейболу в Юрмале перенесен на 2021 год

Мартиньш Плявиньш (слева), Эдгар Точс, Тина Граудиня и Анастасия Кравченок

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Этап Кубка мира по пляжному волейболу в Юрмале перенесен на 2021 год, сообщает Латвийская волейбольная федерация (ЛВФ).

На этой неделе ЛВФ получила официальное письмо от Международной федерации волейбола о том, что из-за пандемии Covid-19 соревнования, запланированные на 6-10 мая этого года в Юрмале, не состоятся и, предположительно, будет перенесены на июнь 2021 года.

Изначально мероприятие было отложено на неопределенный срок, однако была надежда на его проведение в августе этого года.

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