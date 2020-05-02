Этап Кубка мира по пляжному волейболу в Юрмале перенесен на 2021 год

На этой неделе ЛВФ получила официальное письмо от Международной федерации волейбола о том, что из-за пандемии Covid-19 соревнования, запланированные на 6-10 мая этого года в Юрмале, не состоятся и, предположительно, будет перенесены на июнь 2021 года.

Изначально мероприятие было отложено на неопределенный срок, однако была надежда на его проведение в августе этого года.