Впервые с 19 марта в Риге не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19

Таким образом число случаев Covid-19 в Риге осталось прежним - 481.

Единственный новый случай зарегистрирован в крае, в котором число зараженных не достигло пяти, поэтому SPKC пока не называет его.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/Cajf6OdlDa — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 2, 2020

Таким образом Covid-19 на данный момент констатирован в 69 самоуправлениях Латвии. Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Самая высокая интенсивность Covid-19 по-прежнему наблюдается в Стопиньском крае, где зарегистрировано 119,9 случаев на 100 000 жителей. На втором месте Гаркалнский край с 100,3 случаями, а на третьем - 92 инфицированных в Лимбажском крае. Интенсивность Covid-19 в Риге осталась прежней - 76 зараженных на 100 000 жителей.

Как уже сообщал RUS.TVNET, за последние сутки тесты на Covid-19 сдали 1982 человека, при этом был выявлен только один новый случай заболевания. В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 63 102 анализа, Covid-19 подтвержден у 871 человека. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек - скончались.