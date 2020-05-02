Фото ⟩ Устали от ограничений: в Эстонии родители с детьми заполонили площадки

Галерея: Спортивная площадка в Тарту

Хорошая погода подтолкнула родителей с детьми 1 мая провести время на игровых площадках. В то же время некоторые площадки стояли совершенно пустыми.

Правила действуют

Дети устали сидеть дома и ждали возможности выйти погулять. Это подтвердила и Герли Восми, которая вместе с четырехлетней дочкой Ренне-Мари и подругой с ребенком наслаждались прекрасной погодой на одной игровой площадке в тартуском районе Аннелинн.

"Спустя два месяца девочки смогли встретиться. Когда я это сказала дочери, она округлила глаза, что неужели настало это время", - рассказывает Герли Восми.

В честь 1 мая матери с детьми отправились кататься на велосипедах, а потом играть. По словам Восми, на детской площадке следуют правилу в два метра и семьи держаться друг от друга подальше. В среднем она видела одновременно на площадке восьмерых детей, которые были на разных аттракционах и держались друг от друга достаточно далеко.

На улицы также вышли любители спорта: одни катались на самокатах, другие играли в теннис.