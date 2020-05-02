TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- "Тестов нет, но вы держитесь": как в Америке снимают карантин?
- Общество "иммунного расслоения": антиутопия или посткоронавирусная реальность?
- Открыть по-русски: как в России будут выходить из изоляции после майских праздников?
Видео: Итоги| 02.05.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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