Сб, 2.05.2020
"Чума на три прибалтийские хаты - со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов". Так огромную безработицу Латвии, Литве и Эстонии предрекает якобы аналитический портал - "Фонд стратегической культуры". СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Открыть по-русски: как в России будут выходить из изоляции после майских праздников?

Иллюстрация

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске:

  • "Тестов нет, но вы держитесь": как в Америке снимают карантин?
  • Общество "иммунного расслоения": антиутопия или посткоронавирусная реальность?
  • Открыть по-русски: как в России будут выходить из изоляции после майских праздников?

Видео: Итоги| 02.05.2020 

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ