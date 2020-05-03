Собакам с людьми вход запрещен: с чего в Чехии начинается выход из карантина

С этого понедельника можно также пойти в тренажерный зал, библиотеку или в зоопарк. "Мы открыли уличные вольеры, но посетителям еще нельзя заходить в павильоны. Мы их также не подпускаем к некоторым наружным вольерам, например к вольеру с лемурами, потому что там слишком тесно и животные к людям близковато", - описывает новые правила директор пражского зоопарка Мирослав Бобек.

За соблюдением дистанции следят не только работники зоопарка, но и полицейские. Билеты можно купить только в интернете - все кассы закрыты. Невзирая на солнечную погоду, посетителей в три раза меньше, чем обычно.

"За время закрытия мы потеряли как минимум 37 миллионов крон (более 1,3 миллиона евро). Нам не пришлось никого увольнять, и мы ни в коем случае не собираемся избавляться от животных", - добавляет Бобек.

Работу с понедельника возобновили и небольшие магазины площадью до 2500 квадратных метров. "Ситуация сложная: с одной стороны, мы должны работать и нести материальную ответственность, но в то же время работать практически невозможно, потому что мы не можем обслужить клиентов", - рассказывает дизайнер одежды и владелица пражского бутика Натали Руден.

Дело в том, что одежду в магазинах примерять нельзя. "У нас в бутике все в одном экземпляре, каждая вещь оригинальная, поэтому покупателю выбрать вещь без примерки сложно", - объясняет Руден.

Как раз в эти дни у нее должен был пройти большой показ, но мероприятие пришлось перенести на следующий год. Однако дизайнер не жалуется: "Чехия приняла меры быстро. Люди послушались, и поэтому коронавирус не распространился сильно. Это нам дает возможность хоть как-то жить".

Руден так же, как и многие, пытается придумать, как ее бизнес может существовать в новых условиях, и со своей командой экстренно разрабатывает онлайн-магазин: "Если мы сейчас остановимся, то я думаю, что мы просто не сможем существовать".

День рождения в парке

Карантин больно ударил и по одной из главных чешских святынь - из-за закрытых баров и ресторанов некоторым пивоварням придется уничтожить большую часть продукции. Staropramen, например, собирается вылить тысячи гектолитров пива.

Спасением пива чехи смогут серьезно заняться лишь с 11 мая. Тогда для них откроются веранды кафе и ресторанов, а с 25 мая можно будет сесть и внутри зала.

В интернете уже месяц шутят про людей, рожденных в апреле, и их грустные вечеринки в самоизоляции. Однако Марии Косинской - польке, работающей в Праге, - крупно повезло.