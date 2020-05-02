Сб, 2.05.2020
Мы находимся в странном положении: не признавая существование проблем, мы тем не менее пытаемся говорить, что от них пострадали.
Сергей Чалый, независимый экономист, о ситуации в Беларуси

Жителей предупредили о неконтролируемо летающем беспилотном дроне

ФОТО: CAA

Агентство гражданской авиации предупредило жителей о неконтролируемо летающем беспилотном дроне. Его последнее место нахождения - окрестности Бауски и Адажи, пишет LETA.

В субботу, 2 мая, во время контролируемого полета по техническим причинам отключилась система управления беспилотным воздушным судном.

Высота полета может составлять около 200 метров. Размеры дрона - 3,5 м на 5,5 м, вес - 26 кг, скорость полета - около 70 км/час.

Топлива у дрона хватает приблизительно на 90 часов полета, поэтому жителей призвали следить за сообщениями агентства.

Если вы видите летающий аппарат, необходимо связаться с Агентством гражданской авиации по номеру 29337238 или 65703988.

О случившемся проинформированы спасательные службы, Национальные вооруженные силы и министр сообщения.

Представитель агентства Вйвис Винцевс заявил, что информацию о владельце дрона предоставить не может, но обязательно сообщит, если его удастся найти.

Сообщается, что на дроне нет никаких взрывоопасных предметов, основная опасность в том, что он передвигается неконтролируемо. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ