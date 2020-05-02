Жителей предупредили о неконтролируемо летающем беспилотном дроне

В субботу, 2 мая, во время контролируемого полета по техническим причинам отключилась система управления беспилотным воздушным судном.

‼️ Brīdinājums par nekontrolēti lidojošu dronu

‼️ Ja redzat šādu lidojošu dronu, ziņojiet pa tālruņiem 29337238 vai 65703988

ℹ️ Plašāka informācija: https://t.co/4jqGB0hdDv pic.twitter.com/nhB3HOgV7J — Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 2, 2020

Высота полета может составлять около 200 метров. Размеры дрона - 3,5 м на 5,5 м, вес - 26 кг, скорость полета - около 70 км/час.

Топлива у дрона хватает приблизительно на 90 часов полета, поэтому жителей призвали следить за сообщениями агентства.

Если вы видите летающий аппарат, необходимо связаться с Агентством гражданской авиации по номеру 29337238 или 65703988.

О случившемся проинформированы спасательные службы, Национальные вооруженные силы и министр сообщения.

Представитель агентства Вйвис Винцевс заявил, что информацию о владельце дрона предоставить не может, но обязательно сообщит, если его удастся найти.

Сообщается, что на дроне нет никаких взрывоопасных предметов, основная опасность в том, что он передвигается неконтролируемо.