Все человечество обрело новый навык – жить виртуально

Вряд ли виртуальные прогулки станут массовыми, привычными для всех. С другой стороны, почему бы и нет: ведь они позволяют путешествовать по всему миру. Сидя в Таллинне легко можно будет прогуляться по Риму, и наоборот.

"Я думаю, что это не заменит одно другое, потому что видеть глазами-это совсем другое. Все равно ты слышишь запах, а наш город он пряный, я это пропагандирую. Пахнет корицей, перцем, кофе и марципаном. Поэтому, все равно на все твои органы обоняния и осязания никакой виртуал не сможет поменяться. Поэтому, сейчас на безрыбье и рак рыба", - говорит экскурсовод Ирина Криворукова.

Тренер сборной Эстонии по тхэквондо Казбулат Шогенов со своими друзьями еще десять лет назад шутил, что было бы прикольно провести тренировки по скайпу.

Шутка оказалась пророческой, но не смешной.

У тренера на этом занятии полсотни юных учеников. И вот попробуй за ними уследить через компьютер.

"Потому что когда 50 маленьких картинок на экране, то не всегда получается все делать, но по мере возможностей. Естественно, это вынужденная мера, и я надеюсь, что не случится такого, что тхэквондо придется преподавать только удаленно. Но, это большой хороший опыт, и я думаю, что в будущем мы можем его применять в каких-то обстоятельствах, например, если вдруг тренер заболел или он уехал на соревнования и приходится отменять тренировки, то теперь мы знаем, как это работает в таком режиме", - говорит тренер сборной Эстонии по тхэквондо Казбулат Шогенов.

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