TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- "Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём…" Как учиться, учиться и учиться в эпоху карантина.
- "Спокойствие, только спокойствие". Как правильно самоизолироваться и не сойти с ума.
- "Кто празднику рад…" Граждане Латвии отмечают день независимости независимо друг от друга.
Видео: Балтия | №31
Считается, что если человека надолго посадить в темную комнату, у него постепенно глаза обретают умение видеть в темноте, различать контуры. Вот так, сидя на карантине в замкнутом пространстве, и все человечество обрело новый навык – жить виртуально, различать в онлайн новые возможности и перспективы.
Юлия Шандра – хозяйка крупной ювелирной компании – уже много лет помогает мужчинам сделать правильный выбор. У нее в Таллинне собственная сеть магазинов, где клиентов всегда было хоть отбавляй. В данном случае, ключевое слово "было". Так было ДО пандемии коронавируса. А сейчас эстонский бизнес, как вся страна, в карантине и в глубоком нокауте. У Юли в штате почти два десятка работников. Все они могли бы оказаться на улице.
Говорят, что в экстремальных ситуациях, мозг человека начинает работать вдвое быстрее. Бизнес-вумен думала недолго, и все свои магазины в одночасье превратила в онлайн-платформу.
"Поскольку нам было дано буквально два дня, то эти дни были главными ресурсами чтобы перестроить работу в режиме онлайн и доделать все оставшиеся дела в режиме оффлайн. Поэтому, паники не было", - говорит директор ювелирной компании Юлия Шандра.
Теперь "драгоценности от Юли" можно выбрать и купить в интернете. Украшения в дорогом футляре привезут прямо на дом. Причем система заказов работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Но это только со стороны кажется, что вот так легко все можно увести в онлайн. На практике пришлось максимально быстро переделывать сайт, превращать его в интернет-магазин. А еще переучить весь персонал: ведь продавцы привыкли общаться с клиентами вживую, а теперь все только по переписке.
"Я по образованию психолог. Меня спрашивали: "Юля, почему ты не работаешь по профессии". Но мне кажется, что я всегда работала по своей профессии, потому что мое направление было бизнес-психология.
И сейчас я тот самый антикризисный менеджер и лично еще психолог для каждого", - говорит Шандра.
В Старом Таллинне, там, где обычно не протолкнуться от туристов, теперь тихо и пусто. На этих одиноких улицах в эти дни можно иногда встретить странно возбужденных людей. Активная жестикуляция, манипуляция нале-направо смартфоном. Это – один из столичных гидов, который, в условиях карантина, проводит так называемую виртуальную экскурсию. На том конце телефона за ним следуют десятки реальных туристов из социальной сети.
Формат новый для всех. Не исключено, что в будущем он действительно будет востребован. Сейчас для гидов это прежде всего эксперимент.
Вряд ли виртуальные прогулки станут массовыми, привычными для всех. С другой стороны, почему бы и нет: ведь они позволяют путешествовать по всему миру. Сидя в Таллинне легко можно будет прогуляться по Риму, и наоборот.
"Я думаю, что это не заменит одно другое, потому что видеть глазами-это совсем другое. Все равно ты слышишь запах, а наш город он пряный, я это пропагандирую. Пахнет корицей, перцем, кофе и марципаном. Поэтому, все равно на все твои органы обоняния и осязания никакой виртуал не сможет поменяться. Поэтому, сейчас на безрыбье и рак рыба", - говорит экскурсовод Ирина Криворукова.
Тренер сборной Эстонии по тхэквондо Казбулат Шогенов со своими друзьями еще десять лет назад шутил, что было бы прикольно провести тренировки по скайпу.
Шутка оказалась пророческой, но не смешной.
У тренера на этом занятии полсотни юных учеников. И вот попробуй за ними уследить через компьютер.
"Потому что когда 50 маленьких картинок на экране, то не всегда получается все делать, но по мере возможностей. Естественно, это вынужденная мера, и я надеюсь, что не случится такого, что тхэквондо придется преподавать только удаленно. Но, это большой хороший опыт, и я думаю, что в будущем мы можем его применять в каких-то обстоятельствах, например, если вдруг тренер заболел или он уехал на соревнования и приходится отменять тренировки, то теперь мы знаем, как это работает в таком режиме", - говорит тренер сборной Эстонии по тхэквондо Казбулат Шогенов.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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