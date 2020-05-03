Местами в Риге интенсивность движения машин выше, чем до введения режима ЧС

"Если мы посмотрим в целом с 13 марта, когда жителей призвали работать удаленно, число автомобилей снизилось, сначала даже значительно, на 6% упало это число", - сообщила передаче представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

"Но мы видим сейчас, в апреле - постепенно число машин на улицах Риги восстановилось, и, например, Островной мост даже пересекает на 6% больше, чем до объявления режима чрезвычайной ситуации", - указал Диманте.

Возможно, причина в том, что люди предпочитают ехать на своей машине, а не перемещаться общественным транспортом.

С момента отмены скидок в общественном транспорте Риги, число пассажиров в нем снизилось более чем в четыре раза. Это число положительно оценили инфектологи.

Рижская дума и в дальнейшем при принятии кардинальных решений, во-первых, будет принимать в виду советы именно этих специалистов.

Несмотря на то, что число машин снизилось, департамент не планирует возвращаться к существовавшему ранее порядку и на отдельных улицах выключать светофоры, так как "это сразу вопрос безопасности движения, это сразу ухудшило бы безопасность движения.

Нет в этом смысла и с финансовой точки зрения, так как все светофоры- с LED-лампами, поэтому они более экономичны уже сами по себе.