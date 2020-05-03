Декларация Борданса: доходы выросли, долги сократились

Доходы министра юстиции Яниса Борданса в 2019 году достигли 69 575 евро, что на 25 018 евро больше, чем в 2018 году, в свою очередь долги политика сократились на 3266 евро, свидетельствует его декларация должностного лица, сообщает агентство LETA.
В прошлом году крупнейшими доходами Борданса стала зарплата от госканцелярии - 66 571 евро, а 3004 евро политик получил в виде зарплаты от Сейма.
Декларированные безналичные накопления Борданса в прошлом году составили 22 925 евро, что на 2672 евро меньше, чем в 2018 году.
Политик задекларировал и два автомобиля - Toyota RAV4 2018 года выпуска и Honda CRV 2007 года выпуска.
В декларации Борданса также указано, что ему принадлежит земля и здания в Риге, кроме того, в общей собственности у него находятся земля и здание в Риге.
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