Вс, 3.05.2020
Мы находимся в странном положении: не признавая существование проблем, мы тем не менее пытаемся говорить, что от них пострадали.
Сергей Чалый, независимый экономист, о ситуации в Беларуси

Ночью потушено два пожара повышенной опасности

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Минувшей ночью в Латвии было потушено два пожара повышенной опасности, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

В 0.40 в Екабпилсе загорелось заброшенное кирпичное здание площадью 750 кв. м. Тушение пожара осложнял тот факт, что крыша здания была из шифера, который при горении взрывается. Пожар удалось ликвидировать сегодня в 6.51. Люди в нем не пострадали.

Второй пожар повышенной опасности начался в 3.09 в Риге. Здесь горели две бани и хозяйственная постройка площадью 160 кв. м. Пожар был ликвидирован в 6.10.

Также в субботу было потушено три пожара прошлогодней травы и 12 лесных пожаров.

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