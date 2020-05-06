Фото ⟩ Героини сериала "Папины дочки" - тогда и сейчас

Интервью Лизы Арзамасовой❤ В чем секрет, по-твоему, успеха этого долгоиграющего проекта? - За годы съемок все мы, актрисы и актеры, сроднились, подружились и стали большой семьей. Думаю, что это чувствовали зрители у экранов. Мы выросли и повзрослели на глазах у телезрителей. Это была добрая история про смешных сестер, про их дружбу, про их первые влюбленности и про взаимоотношения с родителями. История для всей семьи. В этом и заключается успех. #ПапиныДочки#СТС#ЕлизаветаАрзамасова

Публикация от ❤ П А П И Н Ы Д О Ч К И❤ (@_papiny_dochki) 11 Апр 2018 в 12:38 PDT