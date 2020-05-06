Фото ⟩ Героини сериала "Папины дочки" - тогда и сейчас

В 2007 году на телеэкранах появился российский сериал об отце-одиночке пятерых дочек, психологе Сергее Васнецове - "Папины дочки". RUS.TVNET предлагает посмотреть, как любимицы зрителей - Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Пуговка - выглядят сейчас.
Маша - старшая из всех дочек, модница, красавица и настоящая сердцеедка. Крутит романы со множеством парней.
Исполнительница этой роли - модель и актриса Мирослава Карпович. В 2008 году она попала в рейтинг самых сексуальных женщин России.
Мирослава старается держать свою личную жизнь в тайне, но ее Instagaram-аккаунт наполнен юмором и красивыми снимками.
Вторая по старшинству - девочка-гот Даша.
Эту роль сыграла актриса Анастасия Сиваева. В 2008 году она вместе с остальными героинями сериала удостоилась премии "Женщина года 2008" по версии журнала Glamour в номинации "Команда года".
Анастасия тоже старается не посвящать прессу в свою личную жизнь. Даже снимки в Instagram девушка публикует редко.
Третья дочка - спортсменка Женя, которой гораздо легче дружить с парнями и играть с ними в футбол, чем заводить романтические отношения.
Роль этой стеснительной в общении и активной физически девочки исполнила актриса Дарья Мельникова.
В 2013 году Дарья вышла замуж за звезду фильма "9-я рота" Артура Смольянинова. В 2015-м у пары родился сын, которого назвали в честь отца - Артуром. В конце 2018 года на свет появился их второй сын.
Супруги редко общаются со СМИ и не показывают лица малышей.
Еще одну дочь Васнецова - не по годам одаренную отличницу и практически вундеркинда Галину Сергеевну - сыграла российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова.
Девушка уверенно осваивает театральное и кинематографическое пространство, а также пробует себя в новом амплуа - драматурга и режиссера авторских проектов.
Лиза следит за собой и занимается спортом. Ей регулярно предлагают роли в кино и театре. В 2019 году она снялась в фильмах "Курьезы" и "Любовницы". Кроме того, Арзамасова получила главную роль в комедийной мелодраме "Укрощение свекрови", а в новом сезоне проекта СТС "Ивановы-Ивановы" появилась в образе сексуальной аспирантки Анастасии.
О личной жизни актрисы известно мало, но ей в ухажеры записывают Родиона Газманова. Он и правда часто появляется в Instagram-аккаунте Лизы.
Интервью Лизы Арзамасовой❤ В чем секрет, по-твоему, успеха этого долгоиграющего проекта? - За годы съемок все мы, актрисы и актеры, сроднились, подружились и стали большой семьей. Думаю, что это чувствовали зрители у экранов. Мы выросли и повзрослели на глазах у телезрителей. Это была добрая история про смешных сестер, про их дружбу, про их первые влюбленности и про взаимоотношения с родителями. История для всей семьи. В этом и заключается успех. #ПапиныДочки#СТС#ЕлизаветаАрзамасова
Самую младшую дочку по имени Полина, которую все ласково называют Пуговкой, на экране представила Екатерина Старшова.
Теперь девушке уже 18 лет, и она признается, что серьезно увлечена фигурным катанием. Об этом актриса рассказала в эфире шоу "Нежный редактор".
Съемки в сериале "Папины дочки" стали для Кати настоящей жизнью. Даже актера Андрея Леонова она на площадке называла "папой". Девушка призналась, что родной отец не обижался, хотя бывали и курьезы.
Многие спрашивали, как я успевала учиться и сниматься в кино? 🏬Мне нравилось и учиться, и сниматься в сериале. Точно могу сказать, что мне было комфортно работать в таком режиме. 🎬Для меня съемки и учеба существовали в совершенно разных мирах: в первом я первоклашка, изучающая математику, окружающий мир и прочие науки, во втором же я маленькая девочка из большой многодетной семьи, которая сидит под прицелом камер, учит реплики... ✨ Учителя относились ко мне так же, как и ко всем остальным, требовательно и внимательно. А вот реакция одноклассников оказалась обратной: они много просили меня об автографах, совместных фотографиях, разговорах. Я не отказывала, понимала, что ребятам это очень интересно. Учебе это не мешало.💛💥