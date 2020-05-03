Вс, 3.05.2020
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В Эстонии - один новый случай Covid-19, но умерли еще два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: RICARDO ARDUENGO / AFP

За сутки в Эстонии от коронавируса скончались два человека и добавился один позитивный результат тестирования.

За последние сутки от коронавируса скончались 82-летняя женщина и 80-летний мужчина. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 55 человек. 

За минувшие сутки проанализированы 743 теста на Covid-19, позитивной оказалась одна проба (0,1%) в городе Пярну, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

По состоянию на утро воскресенья 3 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 75 пациентам, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 247 человек, завершены 259 случаев заболевания.

Всего в Эстонии сделаны 55 206 первичных тестов, позитивный результат дали из них 1700 тестов (3,1%).

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