В Эстонии - один новый случай Covid-19, но умерли еще два человека

За последние сутки от коронавируса скончались 82-летняя женщина и 80-летний мужчина. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 55 человек.

За минувшие сутки проанализированы 743 теста на Covid-19, позитивной оказалась одна проба (0,1%) в городе Пярну, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

По состоянию на утро воскресенья 3 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 75 пациентам, из них 7 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 247 человек, завершены 259 случаев заболевания.

Всего в Эстонии сделаны 55 206 первичных тестов, позитивный результат дали из них 1700 тестов (3,1%).