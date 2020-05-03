Половина новых заболевших Covid-19 - обитатели рижского центра социальной опеки

Тестирование в центре социальной опеки было начато после того, как 29 апреля Covid-19 был обнаружен у одного из его обитателей.

Получив информацию об этом случае, SPKC начал эпидемиологическое расследование и установил контактных персон заболевшего.

До этого в конкретном учреждении было констатировано шесть заболевших Covid-19 - все они обитатели одного отделения центра.

SPKC продолжает эпидемиологическое расследование - проводится обширное тестирование, чтобы установить источник заражения. Исследуются как обитатели центра социальной опеки, так и сотрудники, введены и необходимые ограничения, сообщила Арая.

Напомним, за последние сутки тесты на Covid-19 сдали 1143 человека, при этом было выявлено восемь новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 64 245 анализов, Covid-19 подтвержден у 879 человек. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек - скончались.

В течение последних суток ни один пациент с Covid-19 не был госпитализирован. Сейчас в стационарах проходят лечение 33 человека, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 97 человек, переболевших Covid-19.