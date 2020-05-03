Актёр из сериала "Игра престолов" поднял 501 кг и установил мировой рекорд

Актёр, играющий в сериале роль гиганта Грегора "Гору" Клегана, в своём спортзале Thor's Power Gym в Исландии поднял 501 килограмм, что стало новым мировым рекордом.

Прошлый рекорд принадлежал Эдди Холлу из Великобритании, который в 2016 году в становой тяге поднял 500 килограммов.

Попытка Бьернссона транслировалась в прямом эфире на канале ESPN. 31-летний спортсмен поднял штангу весом чуть более полтонны и продержал её почти две секунды.

В 2018 году гигант ростом 205 сантиметров был признан самым сильным мужчиной в мире.