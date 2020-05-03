Вс, 3.05.2020
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Актёр из сериала "Игра престолов" поднял 501 кг и установил мировой рекорд

Хафтор Бьернссон

ФОТО: https://www.pmnewsnigeria.com

Актёр популярного сериала "Игра престолов" Хафтор Бьернссон в субботу на родине в Исландии улучшил мировой рекорд в становой тяге, подняв 501 килограмм.

Актёр, играющий в сериале роль гиганта Грегора "Гору" Клегана, в своём спортзале Thor's Power Gym в Исландии поднял 501 килограмм, что стало новым мировым рекордом.

Прошлый рекорд принадлежал Эдди Холлу из Великобритании, который в 2016 году в становой тяге поднял 500 килограммов.

Попытка Бьернссона транслировалась в прямом эфире на канале ESPN. 31-летний спортсмен поднял штангу весом чуть более полтонны и продержал её почти две секунды.

В 2018 году гигант ростом 205 сантиметров был признан самым сильным мужчиной в мире.

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