В России за сутки выявлено более 10,5 тысяч новых случаев Covid-19

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве - плюс 5948 человека, Подмосковье - плюс 822, Санкт-Петербурге - плюс 295, Нижегородской области - плюс 252, Мурманской области - плюс 238, Дагестане - плюс 136 и Кабардино-Балкарии - плюс 90 человек.

Скончались за сутки 58 пациентов c Covid-19. Таким образом, всего за период распространения коронавируса в России умерли уже 1280 человек.

Выздоровели при этом 16 639 человек, 1626 из которых - за последние сутки.

Всего в России взято более 4,1 миллиона тестов на наличие коронавируса, из них 174 тысячи - за последние сутки.