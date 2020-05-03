"Ему это больше не сойдёт с рук". Чемпионка ММА обвинила школьного тренера в педофилии

Как рассказала спортсменка, тренер стал приставать к ней и её сестре Махине в 2003 году, кода те учились в одной из частных школ Гонолулу. На тот момент Махине было 14 лет, а самой Илиме-Лэй - всего 12.

По словам Макфарлейн, Йен заставлял трогать его половые органы, предлагал деньги за занятия сексом и присылал свои откровенные фотографии.

"Я была 12-летним ребенком, которого вовлекли в неподобающие отношения со взрослым, который занимал влиятельное положение и обладал властью. И это на сто процентов повлияло на моё представление о здоровых отношениях", - цитирует её слова порталу Hawaiinewsnow.com "Р-Спорт".

После этого, как призналась сама спортсменка, она потеряла интерес к баскетболу, хоть и планировала заниматься им профессионально.

Она также утверждает, что жаловалась на тренера руководству школы, однако его не то, что не уволили, а даже не отстранили, так как не считали нужным повлиять на ситуацию.

В 2018 году Илима-Лэй узнала и о других жертвах, которые открыто заявляли о сексуальном насилии со стороны Йена, однако тот так и продолжал работать в учебном заведении.

В своем Instagram-аккаунте девушка рассказала, что иск против тренера Дуэйна Йена и руководства школы подан в окружной суд Гонолулу.

"Долгое время я старалась всё отрицать и не хотела признавать, что эта ситуация так серьезно на меня повлияла. <…> Мы с сестрой изо всех сил пытались жить дальше, пока это не всплыло на поверхность в 2018 году, когда стало известно о новых жертвах. Теперь, спустя 15 лет, мы вместе ищем справедливости. Ему это больше не сойдёт с рук. Дуэйн Йен, настало твое время", - написала она.

Для пострадавшей от насилия спортсменки это очень смелый поступок. Впрочем, смелости у неё хватает, достаточно посмотреть на то, что она творит в октагоне: