Фото ⟩ Глаз не оторвать: в эстонском городе построили новый променад со световым фонтаном

В эстонском городе Эльва 1 мая завершилось длившееся годами строительство нового променада, пишет Rus.Postimees.
В честь открытия променада был торжественно зажжен необычный светофой фонтан, который станет его изюминкой.
Возможно, после открытия закрытых в связи с пандемией Covid-19 границ этот променад, как и сам город, станет популярным не только у эстонцев, но и у жителей Латвии - расстояние от Риги до Эльвы составляет чуть более 218 километров, предолеть которые на автомобиле можно за неполных три часа.
Проект по модернизации центра города Эльва был профинансирован Европейским фондом регионального развития, на эти цели было выделено 1 010 000,60 евро.