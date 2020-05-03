Фото ⟩ Глаз не оторвать: в эстонском городе построили новый променад со световым фонтаном

Возможно, после открытия закрытых в связи с пандемией Covid-19 границ этот променад, как и сам город, станет популярным не только у эстонцев, но и у жителей Латвии - расстояние от Риги до Эльвы составляет чуть более 218 километров, предолеть которые на автомобиле можно за неполных три часа.