SPKC о новых пациентах с Covid-19: семь из восьми зарегистрированы в Риге

Известно, что пятеро из последних заболевших связаны с рижским центром социальной опеки "Гайльэзерс", где 29 у одного из обитателей был констатирован новый коронавирус.

После эмидемиологического расследования и дополнительных анализов Covid-19 был обнаружен всего у семи пациентов центра.

По-прежнему заболеваемость Covid-19 констатирована в 69 самоуправлениях. Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Напомним, за последние сутки тесты на Covid-19 в Латвии сдали 1143 человека, при этом было выявлено восемь новых случаев заболевания.

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 64 245 анализов, Covid-19 подтвержден у 879 человек. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек - скончались.

В течение последних суток ни один пациент с Covid-19 не был госпитализирован. Сейчас в стационарах проходят лечение 33 человека, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 97 человек, переболевших Covid-19.