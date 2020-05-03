Официально: Каспар Даугавиньш сменил клуб

В начале этой недели Даугавиньш в разговоре с передачей Sporta studija открыл, что уже достиг договорённости с одной из команд КХЛ. В тот момент у хоккеиста ещё был в силе договор с московским "Спартаком", поэтому новое место работы он раскрывать не захотел.

О присоединении Даугавиньша к "Витязю" команда сообщила в Twitter, где также опубликовала видео с наиболее яркими моментами карьеры спортсмена.

Несмотря на то, что условия контракта не раскрываются, из сказанного Даугавиньшем в разговоре со Sporta studija становится понятным, что хоккеист заключил договор сроком на один год.

31-летний Даугавиньш последние два сезона провел в московском "Спартаке". В этом сезоне в "регулярке" в 59 матчах он забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу, а в розыгрыше Кубка Гагарина на счету латыша один точный бросок и три передачи.

До "Спартака" он неполные три сезона отыграл в нижегородском "Торпедо", а ещё раньше - чуть больше сезона в московском "Динамо". Играл Даугавиньш в КХЛ и в сезоне 2012/2013 года, когда во время локаута НХЛ представлял рижское "Динамо".

В КХЛ Даугавиньш провёл 401 матч, забросил 101 шайбу и отдал 143 результативные передачи.

В свою очередь в НХЛ он провёл 98 матчей, выступая за "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюиз", причем в составе "Бостона" он в 2013 году сыграл и в финале Кубка Стэнли.

Сборную Латвии Даугавиньш представлял на девяти чемпионатах мира, в последних трёх из которых он был капитаном. Кроме того, на счету форварда участие в двух Олимпиадах.