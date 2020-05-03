В Литве - четыре новых случая Covid-19

В Литве за последние сутки констатировано четыре новых случая Covid-19. Таким образом, всего в Литве коронавирус подтвержден у 1410 человек, сообщает LETA.
В настоящее время в Литве установлено 727 человек, заразившихся коронавирусом. 46 человек умерли, 635 - выздоровели.
В изоляции сейчас находятся 397 человек.
За прошедшие сутки было проверено 3408 образцов на коронавирус. За все время в Литве было исследовано 141 678 образцов.
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