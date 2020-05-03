Вс, 3.05.2020
Мы находимся в странном положении: не признавая существование проблем, мы тем не менее пытаемся говорить, что от них пострадали.
Сергей Чалый, независимый экономист, о ситуации в Беларуси

В Литве - четыре новых случая Covid-19

Вильнюс

ФОТО: Pixabay

В Литве за последние сутки констатировано четыре новых случая Covid-19. Таким образом, всего в Литве коронавирус подтвержден у 1410 человек, сообщает LETA.

В настоящее время в Литве установлено 727 человек, заразившихся коронавирусом. 46 человек умерли, 635 - выздоровели. 

В изоляции сейчас находятся 397 человек.

За прошедшие сутки было проверено 3408 образцов на коронавирус. За все время в Литве было исследовано 141 678 образцов.

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