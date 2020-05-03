В Литве - четыре новых случая Covid-19

В настоящее время в Литве установлено 727 человек, заразившихся коронавирусом. 46 человек умерли, 635 - выздоровели.

В изоляции сейчас находятся 397 человек.

За прошедшие сутки было проверено 3408 образцов на коронавирус. За все время в Литве было исследовано 141 678 образцов.