Политики подадут списки кандидатов на выборы в Рижскую думу с 14 по 20 июля

Списки нужно подавать в Рижскую городскую избирательную комиссию.

Голосовать на выборах в самоуправление можно только на своем избирательном участке. До 30 июля Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) разошлет избирателям по почте информацию о том, в списки каких участков они включены.

Поменять избирательный участок можно будет с 30 июля по 15 августа.

Выборы в Рижскую думу пройдут в субботу, 29 августа, с 7 до 22 часов. 26 августа избирательные участки будут открыты с 17 до 20 часов, 27 августа - с 9 до 12 часов, 28 августа - с 10 до 16 часов.