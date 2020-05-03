Во время запрета на собрания самоуправление Гулбене тайно провело семинар

В Гулбенском культурном центре на семинар собрались работники культуры края. Находящаяся рядом полиция ничего сказать не могла, так как мероприятие согласовало местное самоуправление. Оно считает, что обучение - это исполнение служебных обязанностей и поэтому не запрещено.

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии объявили 12 марта. Правительство призвало всех, кто может, работать из дома. Сначала запретили развлекательные мероприятия численностью более 50 человек. Когда жители начали заражаться коронавирусом в Латвии, а не только привозили его из-за границы, запретили собираться больше двух человек. Исключение - те, кто другим образом не может исполнять служебные или рабочие обязанности.

Работники культуры Гулбенского края были удивлены, когда от местного управления получили электронные письма о планируемом трехдневном обучении. Название курса: "Инвентаризация культурных процессов края и рестарт после кризиса. Личное прикосновение".

Организаторы осознавали, что на самом деле собирать людей в такое время не стоит, и в конце письма сделали предупреждение.

"Я верю, что вы сами прекрасно понимаете, но я напоминаю, большая просьба не афишировать освоение этого курса, а оставить его среди нас. Я согласовала это с руководством, но, принимая во внимания имеющиеся ограничения, не будем угрожать сами себе и не будем создавать рисков привлечь ненужное внимание от несвязанных лиц. Никаких постов в Facebook или распространения информации другим лицам - это относится только на нас, поэтому информация не должна уходить дальше. Это указание строгое и соблюдать его обязательно", указала председатель управления культуры Гулбенского края Гундега Кикусте.

Первый день обучения был запланирован на эту среду.

В 100 метрах от центра находится участок Госполиции. Стражи порядка пообещали Nekā personīga проверить, укладывается ли проведение семинара в установленные рамки.

Позднее сотрудница полиции пошла убедиться, соблюдают ли курсанты дистанцию, однако узнала, что никакого обучения в культурном центре не проходит. Об этом ей рассказала гардеробщица.

Однако страж порядка не поверила работнице и вскоре подпольное обучение было раскрыто. В центральном зале находилось около 20 человек.

Позднее Госполиция сообщила, что стражи порядка начали административное делопроизводство, проходит проверка фактов. На проведение семинара было дано разрешение мэра Гулбене и исполнительного директора.

Как отмечает передача, Министерство защиты среды и регионального развития края за очное обучение не осуждает. Однако указывает, что нужно по-возможности воздержаться от прямого контакта и организовывать семинары удаленно.

С момента объявления режима ЧС семинар с таким же содержанием прошел в Смилтене и запланирован в Лимбажи. В Смилтене участие было добровольным, а вот в Гулбене возможности отказаться нет.

До сих пор в Гулбенском крае не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19. В Смилтене, где семинар уже состоялся, и в Лимбажи, где он запланирован, обнаружены несколько зараженных. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует отложить собрания людей вне зависимости от того, как их называют, до того момента, когда ограничения будут смягчены.