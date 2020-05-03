Латвийцы болеют не только Covid-19: лечение других болезней будет затруднено еще долго

Предварительная запись и направление - это сейчас главные требования, чтобы попасть к врачу или на обследование. Да и здесь разрешено не все. Например, первичные консультации врачей-специалистов доступны только у эндокринолога, кардиолога, ревматолога, пневмонолога, офтальмолога и невролога.

Однако даже это больше, чем пару недель назад, когда, за исключением семейного врача, была доступна лишь острая и неотложная помощь.

Председатель правления больницы Страдиня Риналд Муциньш рассказывает: "Еще на прошлой неделе у нас было 80 амбулаторных пациентов в день, сейчас здесь уже 200 пациентов в день. Так же и на обследования, которые мы можем делать и позволяет предосторожность". Это по-прежнему несравнимо с докризисным временем, когда амбулаторное отделение больницы Страдиня посещали 600-700 пациентов в день.

Такая же ситуация и в других лечебных учреждениях. По сравнению с началом года наблюдается падение от 50 до 80%. В свою очередь, число сделанных в E. Gulbja laboratorija и Centrālajā laboratorija анализов, если не считать анализы на Covid-19, после ограничений рухнуло на две трети. Часть - пациенты, которым, возможно, до этого неотложная медицинская помощь и не требовалась. Однако - не только, пришли к выводу лечебные учреждения.

"В амбулаторную практику попадают такие пациенты, которые обычно амбулаторно к нам не попадают, которых мы привыкли больше видеть в условиях стационара", -

рассказала гастроэнтеролог Центра диагностики Илона Вилкойте, пояснив, что это как воспалительные процессы в пищеварительном тракте, так и онкологические заболевания.

Хирург Veselības centrs 4 Александра Кушпело отметила, что Минздрав до конца не осознает, насколько велик спектр амбулаторных услуг, которые можно бы было расширить быстрее. "Я думаю, что у нас у всех вызвало удивление, что могут продолжать работать парикмахеры и маникюрщицы, а пациенты с диабетической стопой у нас на полтора месяца практически были брошены. Но больных сахарным диабетом с проблемой в стопе такое состояние может довести до ампутации ноги, если не сделать все своевременно", - рассказала врач.

В правилах Кабинета министров об ограничениях здравоохранения в спектре разрешенных услуг изначально действительно не было диабетической стопы - ее добавили 20 апреля.

И так же, как и с другими ранее отмененными визитами, это не означает, что, позвонив сейчас, сразу же можно будет пойти - сначала принимают тех пациентов, у которых визиты отменены в марте и апреле.

Поэтому сложно прогнозировать, какая будет доступность и сколько надо будет ждать в дальнейшем.