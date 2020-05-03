Латвийцы болеют не только Covid-19: лечение других болезней будет затруднено еще долго

Во время Covid-19 другие болезни не исчезли. Однако возможности попасть к врачу затруднились. И несмотря на то, что визиты к специалистам и на обследования постепенно возобновляют, последствия будут ощущаться еще долго. Медики уже наблюдают отдельные случаи, когда ограниченная доступность и страхи самих пациентов относительно помощи в это время в лечебных учреждениях сказываются на здоровье и обостряют хронические заболевания, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Предварительная запись и направление - это сейчас главные требования, чтобы попасть к врачу или на обследование. Да и здесь разрешено не все. Например, первичные консультации врачей-специалистов доступны только у эндокринолога, кардиолога, ревматолога, пневмонолога, офтальмолога и невролога.
Однако даже это больше, чем пару недель назад, когда, за исключением семейного врача, была доступна лишь острая и неотложная помощь.
Председатель правления больницы Страдиня Риналд Муциньш рассказывает: "Еще на прошлой неделе у нас было 80 амбулаторных пациентов в день, сейчас здесь уже 200 пациентов в день. Так же и на обследования, которые мы можем делать и позволяет предосторожность". Это по-прежнему несравнимо с докризисным временем, когда амбулаторное отделение больницы Страдиня посещали 600-700 пациентов в день.
Такая же ситуация и в других лечебных учреждениях. По сравнению с началом года наблюдается падение от 50 до 80%. В свою очередь, число сделанных в E. Gulbja laboratorija и Centrālajā laboratorija анализов, если не считать анализы на Covid-19, после ограничений рухнуло на две трети. Часть - пациенты, которым, возможно, до этого неотложная медицинская помощь и не требовалась. Однако - не только, пришли к выводу лечебные учреждения.
"В амбулаторную практику попадают такие пациенты, которые обычно амбулаторно к нам не попадают, которых мы привыкли больше видеть в условиях стационара", -
рассказала гастроэнтеролог Центра диагностики Илона Вилкойте, пояснив, что это как воспалительные процессы в пищеварительном тракте, так и онкологические заболевания.
Хирург Veselības centrs 4 Александра Кушпело отметила, что Минздрав до конца не осознает, насколько велик спектр амбулаторных услуг, которые можно бы было расширить быстрее. "Я думаю, что у нас у всех вызвало удивление, что могут продолжать работать парикмахеры и маникюрщицы, а пациенты с диабетической стопой у нас на полтора месяца практически были брошены. Но больных сахарным диабетом с проблемой в стопе такое состояние может довести до ампутации ноги, если не сделать все своевременно", - рассказала врач.
В правилах Кабинета министров об ограничениях здравоохранения в спектре разрешенных услуг изначально действительно не было диабетической стопы - ее добавили 20 апреля.
И так же, как и с другими ранее отмененными визитами, это не означает, что, позвонив сейчас, сразу же можно будет пойти - сначала принимают тех пациентов, у которых визиты отменены в марте и апреле.
Поэтому сложно прогнозировать, какая будет доступность и сколько надо будет ждать в дальнейшем.
Объективных показателей, насколько длинны очереди, сейчас нет. Ранее, чтобы это выяснить, пациентов призывали посмотреть очередь на сайте rindapiearsta.lv. Сейчас в таблице, где раньше было количество дней ожидания, всего два слова - "да" и "нет". В частности, оказывает ли учреждение или врачебная практика вообще соответствующие услуги или нет. В Национальной службе здравоохранения указывают, что информацию о длине очередей обновят после окончания ограничений.
Насколько снизился объем слуг здравоохранения, в Национальной службе здравоохранения пока не знают. В марте от плана оплаченных государством договоров амбулаторного и стационарного лечения не было выполнено неполных 10%. Однако это было начало ограничений. "Влияние этой ситуации мы увидим в мае, когда будут доступны данные за апрель", - пояснила директор департамента услуг лечения службы Алда Рейника.
Лечебные учреждения считают, что последствия от нынешних ограничений и остановки услуг будут ощущаться еще долго.
Руководитель амбулаторного отделения Видземской больницы Лиене Мелбарде отмечает, что очереди могут продлиться более чем на месяц, ведь сначала нужно принять пациентов, визиты которых отменили. Кроме того, не все врачи возобновили прием.
"Но было, например, исследование эхокардиографии - это уже следующий год. Нам уже пора начинать резервировать очередь на следующий год",
- добавила она.
Долго придется соблюдать и режим повышенной безопасности, как дезинфицируя помещения и устройства после каждого пациента, так и используя средства индивидуальной защиты. Это означает, что увеличится отведенное на одного пациента время. Таким образом, работать интенсивнее, чтобы быстрее выровнять очередь, нельзя.
В Даугавпилсской региональной больнице готовы в поликлинике организовать прием и в выходные. Однако разрешат не все, так как в целях безопасности нужно разделить помещения для амбулаторных и помещенных в стационар пациентов.
Руководитель больницы Григорий Семенов рассказывает: "Это относится к компьютерной томографии и магнитному резонансу. Ведь устройства находятся именно в больнице и так просто переместить эти аппараты невозможно.
Большая осторожность и ограничения в лечебных учреждениях обоснованны. Туда и так пациенты попадают с ухудшившимся здоровьем, поэтому заболевание Covid-19 для них будет опаснее. А если заболеют медики, можно остаться без нужного лечения. Однако как сбалансировать все, чтобы бороться с одним заболеванием, но не ухудшить состояние других больных - Минздрав обещает в ближайшее время еще раз пересмотреть, не разрешить ли еще какие-то услуги. Но по-прежнему - не все.
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