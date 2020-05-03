Инцидент с потерявшимся дроном: начато расследование

Он подтвердил, что пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемо летающий дрон принадлежит UAVFactory.

"Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены", - добавил Винцев.

Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.

Как сообщалось, в воскресенье в поисках потерявшего управление дрона по просьбе агентства и Latvijas Gaisa satiksme участвует армейский самолет "Ан-2".

Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил ранее в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс. Самолету авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось приземлиться в Таллинне.

Вес дрона составляет 26 кг, он может летать еще около 90 часов.