Инцидент с потерявшимся дроном: начато расследование

По инциденту с потерявшим управление дроном начато расследование, а владельцу беспилотника, предприятию UAVFactory, приостановлена лицензия на полеты повышенного риска, сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев.
Он подтвердил, что пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемо летающий дрон принадлежит UAVFactory.
"Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены", - добавил Винцев.
Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.
Как сообщалось, в воскресенье в поисках потерявшего управление дрона по просьбе агентства и Latvijas Gaisa satiksme участвует армейский самолет "Ан-2".
Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил ранее в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс. Самолету авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось приземлиться в Таллинне.
Вес дрона составляет 26 кг, он может летать еще около 90 часов.
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