Пн, 4.05.2020
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Поиски потерявшегося дрона будут продолжать с земли всю ночь

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars SoikÄns / LETA

Поиски пропавшего в субботу и, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещающегося дрона будут продолжаться с земли всю ночь, а с ранним утром в понедельник возобновятся и с воздуха, сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев, пишет LETA.

До этого поиски результатом не завершились.

Представитель агентства рассказал, что в понедельник в 6 часов утра в воздух будут подняты два самолета, чтобы продолжить поиски "потерявшегося" беспилотника и попытки перенять управление им с высоты. Кроме того, поддержку в поисках обещают оказать и Национальные вооруженные силы (НВС).

Люди, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, должны немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Как сообщалось, в воскресенье в поисках потерявшего управление дрона по просьбе агентства и Latvijas Gaisa satiksme участвует армейский самолет "Ан-2".

Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил ранее в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс. Самолету авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось приземлиться в Таллинне.

Вес дрона составляет 26 кг, он может летать еще около 90 часов.

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