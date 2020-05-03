Поиски потерявшегося дрона будут продолжать с земли всю ночь

До этого поиски результатом не завершились.

Представитель агентства рассказал, что в понедельник в 6 часов утра в воздух будут подняты два самолета, чтобы продолжить поиски "потерявшегося" беспилотника и попытки перенять управление им с высоты. Кроме того, поддержку в поисках обещают оказать и Национальные вооруженные силы (НВС).

Люди, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, должны немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Как сообщалось, в воскресенье в поисках потерявшего управление дрона по просьбе агентства и Latvijas Gaisa satiksme участвует армейский самолет "Ан-2".

Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил ранее в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс. Самолету авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось приземлиться в Таллинне.

Вес дрона составляет 26 кг, он может летать еще около 90 часов.