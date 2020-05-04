"Начальству нельзя было оголять тылы". Как в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса

При этом врач не отрицает, что причиной перехода в "ковидный" госпиталь стал и финансовый вопрос: реаниматологи должны получить за эту работу надбавки к зарплате - губернаторскую и, возможно, президентскую. О президентских выплатах распоряжения в больнице пока нет. "Дополнительные выплаты - это приятный бонус, даже очень", - добавляет врач.

Он и его коллега проведут в 24-й больнице 16 дней, не возвращаясь домой, после чего должны будут уйти на двухнедельный карантин.

Для увеличения числа коек в Екатеринбурге также решили отдать под прием пациентов с Covid-19 единственный хоспис и Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Это стало неожиданностью для персонала в хосписе и в НИИ.

Хоспис перепрофилировали за пару дней, и туда уже поступили "контактные" пациенты. Об этом Би-би-си рассказал один из врачей. Остался работать только дневной стационар химиотерапии, куда перешли некоторые сотрудники хосписа. Часть пациентов перевели в другой хоспис - в области, а часть пришлось выписать домой.

Общественная кампания хоспису не помогла, но еще может спасти от перепрофилирования институт охраны материнства. 27 апреля на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить перепрофилирование роддома. К вечеру под ней подписались больше 7 тысяч человек, сейчас у петиции более 70 тысяч подписей. В тот же день губернатор Свердловской области направил письмо Мишустину с просьбой отказаться от перепрофилирования НИИ.

В итоге в минздраве заявили, что НИИ все равно перепрофилируют, но только "в случае крайней необходимости".

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Приехав в Москву, Олег М. стал работать на две-три ставки сначала по графику 12 часов через 12 или сутки через сутки. Но в договоре был обозначен другой график, который в итоге пришлось установить руководству больницы. Он начал работать по 24 часа с 12-часовым перерывом на отдых. В конце шестидневной недели - сутки на восстановление. За смену, говорит Олег, он три раза уходит на перерыв в "чистую зону", тогда есть возможность снять костюм.

Врачи считают, что это очень напряженный режим, и его не одобряет даже руководство больницы, но депздрав отказывается менять условия договора. "В больнице мне сказали: "Нам нецелесообразно хоронить вас здесь, нам нужен сотрудник, который будет выполнять свои обязанности, поэтому мы будем ставить вам график так, чтобы вам было более-менее комфортно и вы приносили максимально больше пользы". Но к сожалению, департамент здравоохранения на изменение графика с сохранением зарплаты не идет. Поработаю 24 через 12, если почувствую, что не буду справляться, уеду", - рассказал Олег.

При этом условия проживания для командированных врачей - "как у Христа за пазухой", говорит врач. На работу он ездит на такси, которое оплачивает департамент здравоохранения, живет недалеко от центра Москвы.

Олег, как и некоторые его коллеги, считает, что заражений врачей, как в 1-й больнице, не избежать, тем более в отделениях реанимации, где высока концентрация вирусных частиц. Для этого нужны только "супер-пупер герметичные костюмы", но в них можно пробыть только 3-4 часа. "Мне немного страшно, но это нормальное чувство. Единственное, на что я надеюсь - на молодой возраст и бессимптомную форму течения заболевания", - говорит Олег.

Врач настроен вернуться в Екатеринбург после эпидемии и продолжить работать в своей больнице. Он надеется, что получит обещанные 280 тысяч и "президентскую" и "собянинскую" надбавки - это дополнительные 150 тысяч рублей. О последних выплатах врач говорит неуверенно, потому что они не прописаны в договоре: "Если выплатят зарплату без надбавок, это будет моим фиаско, потому что с финансовой точки зрения я, наверное, проиграю. Я не заработаю такие деньги в Екатеринбурге за месяц, но заработаю за три в комфортных условиях и с меньшим риском для здоровья".

Реаниматолог 24-й рассказывает, что он тоже планировал поехать в Москву на время эпидемии "за большим рублем", но передумал: "В начале обещали 450 тысяч в месяц. И работа сутки через сутки. График в принципе нормальный, потом на собеседовании оказалось, что уже не 450, а 325 с графиком 24 через 12. За такие деньги 24 часа работы в защитном костюме нереально. Очень тяжело. Шесть часов тяжело. В Екатеринбурге человеческие условия, а в Москве - мясорубка. Скорее всего, на такие условия местные не соглашаются. Решили подтянуть с регионов".