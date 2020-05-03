Видео ⟩ Недалеко от Раквере медведица с медвежонком устроили погоню за лосем

Свою историю нам рассказал Станислав К. и любезно предоставил видео, которое было снято около девяти часов вечера в первый майский денек. Ситуация разворачивается в деревне Сымеру, находящейся недалеко от города Раквере. По словам автора видео, заснять такую картину удалось не с первого раза.

"Сегодня (1 мая - Прим.ред.) удалось наблюдать интересную картину. Снимали видео с медведицей и медвежонком, к сожалению нас заметили. Медведи стали уходить в лесок, решили подождать и посмотреть что будет дальше. Через 10 минут из этого леса выбегает лось и за ним наши медведи. Я в восторге!" - пишет Станислав.