ВИДЕО ⟩ Панарин тренирует броски валиком с краской

Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин опубликовал видео необычной тренировки в домашних условиях.
"Поскольку на карантине льда нет, тренируемся с валиком и стеной, больше нам ничего не нужно. Делаем бросок. Закручиваешь при этом валик, чтобы он не останавливался", - сказал Панарин.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за пандемии коронавируса был временно приостановлен. Возможная дата возобновления сезона - 1 июля.
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