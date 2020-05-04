Видео ⟩ Кауперс, Лагутенко и Мазаев исполнили легендарный хит "Утекай". Там был еще Фредди Крюгер!

Популярная группа "Мумий Тролль" и Илья Лагутенко выпустили "карантинную" версию своего хита "Утекай". Примечательно, что с музыканты спели также Ренарс Кауперс и Сергей Мазаев.
Напомним, ранее Ренарс Кауперс и Prāta Vētra выпустили "карантинную версию" своей песни Plaukstas lieluma pavasaris. И вот пришла очередь группы "Мумий Тролль".
Исполнение на удаленке получилось отличным и даже оригинальным. В нем Лагутенко изобразил самого Фредди Крюгера, а Сергей Мазаев играет на саксофоне.
Ролик был опубликован на YouTube-странице группы.
Впрочем, смотрите сами!
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