Пн, 4.05.2020
"Чума на три прибалтийские хаты - со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов". Так огромную безработицу Латвии, Литве и Эстонии предрекает якобы аналитический портал - "Фонд стратегической культуры". СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • Кауперс, Лагутенко и Мазаев исполнили легендарный хит "Утекай". Там был еще Фредди Крюгер!

Видео ⟩ Кауперс, Лагутенко и Мазаев исполнили легендарный хит "Утекай". Там был еще Фредди Крюгер!

Илья Лагутенко

ФОТО: скриншот видео

Популярная группа "Мумий Тролль" и Илья Лагутенко выпустили "карантинную" версию своего хита "Утекай". Примечательно, что с музыканты спели также Ренарс Кауперс и Сергей Мазаев. 

Напомним, ранее Ренарс Кауперс и Prāta Vētra выпустили "карантинную версию" своей песни Plaukstas lieluma pavasaris. И вот пришла очередь группы "Мумий Тролль". 

Исполнение на удаленке получилось отличным и даже оригинальным. В нем Лагутенко изобразил самого Фредди Крюгера, а Сергей Мазаев играет на саксофоне. 

Ролик был опубликован на YouTube-странице группы. 

Впрочем, смотрите сами!

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ