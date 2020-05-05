Почему Зидан ударил Матерацци? Футболист впервые рассказал о легендарном инциденте

Напомним, что эпизод случился при счёте 1:1 в дополнительное время. Матерацци спровоцировал Зидана, тот ударил его головой в грудь и был удалён с поля, а сборная Франции уступила Италии в послематчевой серии пенальти (5:3).

"Зидан забил в первом тайме, и тренер попросил меня присматривать за ним. Потом у нас было несколько столкновений. После первого я извинился, но он плохо отреагировал. А после третьей стычки я уже рассердился. Тогда Зидан сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру", - приводит слова Матерацци AS.

Отметим, что для Зидана, который сейчас возглавляет мадридский "Реал", это был последний матч в карьере футболиста. Матерацци завершил карьеру в 2011 году.