ФОТО ⟩ Роналду осчастливил маму роскошным подарком за 100 тысяч евро

35-летний футболист преподнёс матери автомобиль марки Mercedes GLC Coupe, который оценивается в 100 тысяч евро в зависимости от комплектации.

"Спасибо моим детям за подарки, которые я получила", - написала Авейру в Instagram, выложив фото с новым авто.

Сам футболист в своём Instagram опубликовал поздравления для своей мамы и невесты - Джорджины Родригес. "Счастливого Дня матери моим двум особенным женщинам", - написал Криштиану.

Напомним, 3 марта мама Роналду перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. Благодаря оперативному вмешательству врачей состояние Долорес стабилизировалось и сейчас она вместе с другими членами семьи находится в своём доме на карантине.