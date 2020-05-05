Вт, 5.05.2020
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ФОТО ⟩ Роналду осчастливил маму роскошным подарком за 100 тысяч евро

Криштиану Роналду с мамой

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Португалии День матери отмечается 3 мая, и Криштиану Роналду сделал красивейший подарок своей маме Долорес Авейру.

35-летний футболист преподнёс матери автомобиль марки Mercedes GLC Coupe, который оценивается в 100 тысяч евро в зависимости от комплектации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Спасибо моим детям за подарки, которые я получила", - написала Авейру в Instagram, выложив фото с новым авто. 

Сам футболист в своём Instagram опубликовал поздравления для своей мамы и невесты - Джорджины Родригес. "Счастливого Дня матери моим двум особенным женщинам", - написал Криштиану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, 3 марта мама Роналду перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. Благодаря оперативному вмешательству врачей состояние Долорес стабилизировалось и сейчас она вместе с другими членами семьи находится в своём доме на карантине. 

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