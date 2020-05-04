Мурниеце: "Чувство локтя", общности помогло изменить судьбу Латвии

Она напомнила, что 30 лет назад у Сейма было "яблоку негде упасть". Ощущение общности, "чувство локтя" придавало силу всем вместе и каждому по отдельности, и это помогло изменить судьбу Латвии. По словам Мурниеце, сегодня люди, которые чувствовали себя счастливыми в сводном хоре Праздника песни, собирались в годы Атмоды на грандиозные манифестации и рука об руку стояли на Балтийском пути, вынуждены быть по отдельности - в одиночестве, в узком семейном кругу или на расстоянии двух метров друг от друга.

Галерея: 4 мая на улицах Риги

"Я знаю, что мы сумеем преодолеть и это время, сумеем восстановить силы, потому что у нас есть наша Латвия, в которой мы все вместе", - сказала Мурниеце.

"В этот день 30 лет назад 138 депутатов Верховного совета своим голосованием подтвердили, что могут смотреть за пределы своей частной жизни, выполнить волю народа и изменить судьбу Латвии", - сказала Мурниеце, выразив благодарность депутатам Верховного совета за историческое голосование.

Говоря о беспрецедентном кризисе, с которым сейчас столкнулся мир, спикер Сейма подчеркнула, что, наряду с особой заботой о здоровье жителей Латвии, государство продолжит укреплять свою безопасность, интеграцию в демократическую часть мира и сотрудничество с ближайшими партнерами в Балтийском регионе, Северных странах и ЕС.

"Мы продолжим отстаивать национальное, независимое и демократическое Латвийское государство", - заявила Мурниеце.