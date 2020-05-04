За сутки количество заболевших Covid-19 увеличилось в шести самоуправлениях

В Риге зафиксировано 10 новых случаев заражения Covid-19, в Юрмальском и Смилтенском крае - по два новых пациента. В Цесисском, Кекавском и Валмиерском крае - по одному новому установленному случаю заражения.

Всего в Риге заболели уже 498 человек, в Юрмале - 35, в Валмиере - 20, в Кекавском крае - 16, в Смилтенском крае - девять, а в Цесисском - шесть.

В "топе" по количеству зарегистрированных случаев заражения находятся Рига, Юрмала и Елгава. Однако, если принимать во внимание количество жителей на конкретных территориях, то наибольшая заболеваемость наблюдается в Стопиньском крае, Озолниекском крае и Гаркалнском крае. На 100 000 жителей в Стопиньском крае заразились уже 119,6, в Озолниекском крае - 100,3, в Гаркалнском крае - 93,5.

Инфографика: Covid-19 в краях, где количество заболевших превышает пять человек

ФОТО: SPKC

Всего Covid-19 констатирован в 69 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Инфографика: Пациенты с Covid-19 по возрастным категориям

ФОТО: SPKC

За последние сутки тесты на Covid-19 сдали 1219 человек, было выявлено 17 новых случаев заболевания. Семь из них связаны с Рижским центром социальной опеки "Гайльэзерс".