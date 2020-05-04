Фото ⟩ Отголоски государственного праздника на улицах Риги в режиме ЧС

Чтобы узнать, что происходит в Риге, наш фотограф Янис Шкапарс прогулялся по улицам города. Несмотря на то, что традиционные праздничные мероприятия 4 мая отменены, красно-бело-красные флаги напоминают о государственном празднике. Смотрите галерею!

Галерея: 4 мая в Риге

Напомним, сегодня, 4 мая, исполнилось 30 лет со дня принятия Декларации о восстановлении независимости Латвийской республики. Подробнее об этом дне можно узнать здесь.