Пн, 4.05.2020
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Фото ⟩ В центре Таллинна грузовик врезался в бизнес-центр

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

В понедельник, 4 мая, после полудня в центре Таллинна грузовик MAN врезался в бизнес-центр Pro Capital. ДТП спровоцировал 58-летний водитель. Rus.Postimees сообщает, что он был трезв.

В понедельник в 14:10 полиция получила сообщение о ДТП по адресу Нарвское шоссе, 13 в Таллинне.

Галерея: ДТП в центре Таллинна

По первоначальным данным, грузовик MAN врезался в угол здания. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и спасатели.

Медики помогли 58-летнему мужчине, управлявшему грузовиком, выбраться из машины и осмотрели его. Он был трезв.

Сообщается, что причины произошедшего устанавливаются.

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