Фото ⟩ В центре Таллинна грузовик врезался в бизнес-центр

В понедельник, 4 мая, после полудня в центре Таллинна грузовик MAN врезался в бизнес-центр Pro Capital. ДТП спровоцировал 58-летний водитель. Rus.Postimees сообщает, что он был трезв.
В понедельник в 14:10 полиция получила сообщение о ДТП по адресу Нарвское шоссе, 13 в Таллинне.
Галерея: ДТП в центре Таллинна
По первоначальным данным, грузовик MAN врезался в угол здания. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и спасатели.
Медики помогли 58-летнему мужчине, управлявшему грузовиком, выбраться из машины и осмотрели его. Он был трезв.
Сообщается, что причины произошедшего устанавливаются.
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