Фото ⟩ В центре Таллинна грузовик врезался в бизнес-центр

В понедельник в 14:10 полиция получила сообщение о ДТП по адресу Нарвское шоссе, 13 в Таллинне.

Галерея: ДТП в центре Таллинна

По первоначальным данным, грузовик MAN врезался в угол здания. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и спасатели.

Медики помогли 58-летнему мужчине, управлявшему грузовиком, выбраться из машины и осмотрели его. Он был трезв.

Сообщается, что причины произошедшего устанавливаются.