"Сражались олени и люди". В России из-за реакции общественности сняли плакат к 9 мая

"Медуза" опубликовала фотографию, которую в социальной сети Facebook разместил пользователь Дедушко Мюллер. На фотографии можно увидеть плакат с изображением, на котором также напечатана цитата из стихотворения "Рогатые батальоны" Галины Грицаченко:

"За кругом полярным в Великой войне

Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!"

"Медуза" указывает на то, что эти строки можно прочитать так, будто люди вели войну против оленей.

Кроме того, пользователи соцсетей указывают на то, что солдат на плакате оказался финским, а Финляндия во время Второй мировой воевала против СССР. Снимок этого солдата, сделанный 4 мая 1944 года в Лапландии, нашли в фотоальбоме "Warrior of Lapland". В руках солдат держит автомат Suomi KP/31.

На фотографии финский солдат Jouni Klemet Halonen со своим оленем по кличке Rangifer Tarandus, наслаждается солнечным деньком в Лапландии, май 1944 года.



Колоризированное фото pic.twitter.com/zeaLa8Vmpa — Max Grishin (@GrishinMax) May 3, 2020

После такой реакции общественности мэр города Николай Такаев назвал случай вопиющим и сообщил, что виновные сотрудники администрации понесут наказание. Об этом сообщает ТАСС.

"Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый. Спасибо неравнодушным, которые заметили и отреагировали. Сейчас вызвал юристов администрации, будем решать, какое наказание понесут виновные сотрудники", - рассказал изданию мэр Усинска.